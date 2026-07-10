Бывшего замдиректора коммунального предприятия брянский суд отправил в колонию

2026, 10 июля 11:44

Бывшего замдиректора коммунального предприятия брянский суд отправил в колонию за халатность, повлекшей травмирование ребёнка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ребёнку. На скамье подсудимых оказался бывший главный инженер–замгенерального директора коммунального предприятия.

Летом 2018 года фигурант дал незаконное указание работникам о замене участка теплотрассы на территории образовательного учреждения в Советском районе Брянска. В нарушение строительных норм коммуникаций провели наземным способом.

Днём 19 ноября 2023 года 11-летний ребенок упал лицом на металлическую опору теплотрассы. Он повредил правый глаз и потерял зрение.

Суд отправил виновного на год в колонию-поселению. В пользу потерпевшего взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.