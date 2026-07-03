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Брянский ветеран СВО выиграл чемпионат по профессиональному мастерству

2026, 03 июля 16:32
Брянский ветеран СВО выиграл чемпионат по профессиональному мастерству
Источник фото

Брянский ветеран СВО выиграл всероссийский чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Казани прошёл чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс». Участники демонстрировали мастерство в 21 компетенции.

Брянскую область на чемпионате «Абилимпикс» представляли два ветерана СВО. Роман Свеженцев выступил в компетенции «Предпринимательство» и одержал победу. Он  защитит честь региона в финале «Абилимпикса» в Москве.

Брянец Денис Ануфриев выступил в номинации «Техник-протезист». Он занял четвёртое место.

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