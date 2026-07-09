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Полицейские в Брянске задержали лишенного прав менее месяца назад нетрезвого водителя

2026, 09 июля 18:18
Полицейские в Брянске задержали лишенного прав менее месяца назад нетрезвого водителя
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Полицейские в Брянске задержали  нетрезвого водителя, лишенного прав менее месяца назад за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В минувшие выходные на улице Костычева в Советском районе Брянска наряд дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль Hyundai. Траектория движения показалась автоинспекторам странной.

За рулём был 37-летний житель Володарского района. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. 

При проверке по специализированной базе данных полицейские выяснили, что мужчина менее месяца назад привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом он оштрафован на 45 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

В действиях нарушителя усматриваются признаки преступления. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

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