Полицейские в Брянске задержали лишенного прав менее месяца назад нетрезвого водителя

2026, 09 июля 18:18

Полицейские в Брянске задержали нетрезвого водителя, лишенного прав менее месяца назад за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В минувшие выходные на улице Костычева в Советском районе Брянска наряд дорожно-патрульной службы остановлен автомобиль Hyundai. Траектория движения показалась автоинспекторам странной.

За рулём был 37-летний житель Володарского района. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

При проверке по специализированной базе данных полицейские выяснили, что мужчина менее месяца назад привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судом он оштрафован на 45 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

В действиях нарушителя усматриваются признаки преступления. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.