Бывшего замначальника брянской полиции обвиняют в халатности

Бывшего замначальника полиции Новозыбкова обвиняют в халатности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем смерть человека. В преступлении обвиняют бывшего заместителя начальника отдела полиции «Новозыбковский».

Расследованием установлено, что в апреле 2023 года полицейский получил материал процессуальной проверки о причастности ранее судимого жителя Новозыбкова к умышленному причинению тяжелых травм человеку. Прокурор требовал возбудить уголовное дело и изолировать от общества рецидивиста, вновь совершившего тяжкое преступление. Но полицейский не стал этого делать.

Оставаясь на свободе, в августе 2023 года ранее судимый житель Новозыбкова вновь причинил тяжёлые травмы, от которых потерпевший умер.

Бывшему полицейскому грозит до пяти лет колонии.