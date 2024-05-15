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Бывшей заведующей брянского колледжа суд назначил условный срок

2024, 15 мая 18:39 Происшествия
Бывшей заведующей брянского колледжа суд назначил условный срок
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Бывшей заведующей брянского колледжа за получение взятки суд назначил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки. Приговор выслушала бывшая заведующая отделением Брянского профессионально-педагогического колледжа. 

С 2020 по 2022 года фигурантка получила от студентов более 135 тысяч рублей. За деньги они им ставили оценки за зачеты, экзамены, защиту курсовых работ и прохождение практик без присутствия в колледже и без проверки знаний.

Суд назначил виновной три с половиной года лишения свободы условно. Также на три года женщина лишилась права заниматься образовательной деятельностью. А сумму взятки суд конфисковал в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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