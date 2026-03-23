Бывший брянский государственный инспектор оштрафован за получение взятки

2026, 23 марта 12:29

Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки и превышении полномочий. На скамье подсудимых оказался бывший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Московского-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

С июля 2020 года по октябрь 2023 года фигурант договорился с жителем Брянщины о получении взятки. Деньги он получил за беспрепятственный незаконный вылов рыбы на территории Дубровского, Рогнединского и Жуковского районов.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 375 тысяч рублей. Также он не сможет занимать должности на государственной службе три года.