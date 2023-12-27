Бывший брянский полицейский получил срок за взятки

Бывший руководитель отдела брянского ГИБДД получил срок за взятки за сдачу теоретического экзамена по ПДД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки за сдачу экзаменов в ГИБДД. Приговор выслушал бывший замначальника — начальник отделения №1 по экзаменационной работе регионального ГИБДД.

С января по март 2020 года фигурант через посредников получил 55 тысяч рублей за сдачу супругом взяткодателя теоретического экзамена по ПДД.

Ранее мужчину уже получил срок за аналогичные преступления и находится в колонии. С учётом нового эпизода суд приговорил виновного к восьми годам в колонии общего режима и штрафом в два млн рублей. Также он лишился звания и права работать в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.