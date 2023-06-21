Бывший директор брянского колледжа отправится в колонию за взятки

Бывший директор брянского колледжа отправится в колонию на три года за получение взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Клинцы вынес приговор по уголовному делу о получении должностным лицом взятки. На скамье подсудимых оказался бывший директор Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

По версии следствия,, в декабре 2018 года и феврале 2020 года руководитель получил 50 и 30 тысяч рублей от директора фирмы за заключение договоров поставки оборудования в колледж.

Суд отправил виновного на три года в колонию общего режима, а также обязал выплатить 180 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.