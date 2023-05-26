Бывший директор брянского сельхоздепартамента не разжалобил суд

Бывший директор брянского сельхоздепартамента, обвиняемый в получении взяток, не разжалобил суд. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Брянска в отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства Брянской области. С сентября 2019 года по март 2021 года дон получил от трёх фирм два с половиной миллионов рублей за заключение государственных контрактов.

Суд приговорил виновного к 8 года и одному месяцу колонии со штрафом 1 млн 500 тысяч рублей, а также конфискацией всей суммы взятки. Осужденный и его защитники обжаловали решение. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для изменения приговора.