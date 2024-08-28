Бывший директор туристической фирмы осуждена за мошенничество

Бывший директор туристической фирмы осуждена за 33 эпизода мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушала бывший директор турфирмы «География».

С 2019 по 2021 год женщина заключала договоры с жителями Брянска и Брянской области об организации туров. Но исполнять взятые на себя обязательства она не планировала. У 33 граждан фигурантка похитила более пяти миллионов рублей.

Суд отправил виновную на четыре с половиной года в колонию общего режима. Также осужденная обязана возместить материальный ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.