Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда о пяти лет в колонии за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вступил в силу приговор Советского районного суда Брянска в отношении бывшего главного врача городской больницы №1. С февраля 2018 года по октябрь 2021 года руководитель учреждения в сговоре с заведующей аптекой получил от индивидуального предпринимателя 2,7 млн рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров.

Суд назначил виновному пять лет в колонии строгого режима и штраф в 5 млн 470 тысяч рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор суда, считая его незаконным. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалоб.