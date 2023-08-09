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Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда

2023, 09 августа 11:35 Происшествия
Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда
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Бывший главврач брянской больницы не смог оспорить приговор суда о пяти лет в колонии за взятку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Вступил в силу приговор Советского районного суда Брянска в отношении бывшего главного врача городской больницы №1. С февраля 2018 года по октябрь 2021 года руководитель учреждения в сговоре с заведующей аптекой получил от индивидуального предпринимателя 2,7 млн рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров. 

Суд назначил виновному пять лет в колонии строгого режима и штраф в 5 млн 470 тысяч рублей. Осужденный и его защитник обжаловали приговор суда, считая его незаконным. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалоб.

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