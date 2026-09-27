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Бывшую замдиректора брянского центра соцобслуживания осудили за взятки

2026, 27 сентября 15:08
Бывшую замдиректора брянского центра соцобслуживания осудили за взятки
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Бывшая замдиректора брянского центра соцобслуживания получила условный срок и штраф за взятки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд в городе Новозыбкове вынес приговор по уголовному делу о получение взятки. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя бывшая замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения города Новозыбкова и Новозыбковского района.

С декабря 2021 года по май 2023 года женщина получила 650 тысяч рублей от 15 жителей, обратившихся за получением социальной помощи на основании социального контракта. Деньги они передавали за беспрепятственное рассмотрение заявления и способствование в принятии положительного решения.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы и оштрафовал на 250 тысяч рублей. Кроме того, женщина не сможет три с половиной года занимать должности на госслужбе. 650 тысяч рублей конфискованы в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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