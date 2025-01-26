Человек пострадал на пожаре в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Куйбышева загорелся частный жилой дом.

Огонь тушили два пожарные автоцистерны. В ведомство сообщили о пострадавшем человеке.

Эксперты устанавливают причину возгорания.