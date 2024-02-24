Человек пострадал на пожаре в Брянске

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство ранним утром 24 февраля поступила информация о пожаре В Советском районе Брянска. В переулке Дальний загорелся жилой дом. На происшествие выехали четыре отделения на автоцистернах и служба пожаротушения Главного управления МЧС.

С огнём спасатели справились за полчаса. На пожаре пострадал человек. Причину возгорания выясняют эксперты.