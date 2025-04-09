Человек пострадал на пожаре в доме в Трубчевском районе
Человек пострадал на пожаре в доме в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ранним утром 9 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Селец на улице Луговая загорелся частный жилой дом.
На вызов приехали два пожарных расчета. Они оперативно потушили огонь.
На происшествии пострадал человек. Причину возгорания установят эксперты.
Читайте также
Новости регионов
Пока сердца стучат, помните!
В годы Великой Отечественной войны на Смоленщине более 510 тысяч человек стали жертвами гитлеровцев, среди которых свыше 90 тысяч – мирные жители. Эти трагические события увековечены в том числе благодаря памятным знакам и местам. В год 80‑летия Великой Победы обновят 68 мемориальных объектов по всей Смоленской области. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, ко Дню Победы планируется отремонтировать 12 памятных объектов в 8 муниципальных
На приёме – молодой доктор
В регионе введены дополнительные меры поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения. Постановление об этом подписал губернатор Василий Анохин. «Молодым врачам, медсёстрам и фельдшерам нужна поддержка и забота, особенно на старте профессионального пути. Поэтому мы сохраняем единовременные выплаты для медицинских работников, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области», – прокомментировал принятое решение глава региона. Фельдшерам и медсёстрам «скорой помощи», начавшим работу в 2024 году, выплатят по 100 тысяч рублей.
Операция «кооперация»
В регионе делают ставку на развитие сети кооперативов с государственной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Вопрос обсуждался в ходе очередного заседания правительства региона. «Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно», – прокомментировал итоги заседания Василий Анохин. Глава региона уточнил: сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции
Большая стройка
О ходе реализации самого масштабного инвестпроекта в истории региона. В Десногорске продолжаются работы в рамках возведения второй очереди Смоленской атомной электростанции. Здесь заложен строительный городок для сооружения энергоблоков. Подготовку к реализации самого масштабного в истории региона инвестиционного проекта губернатор Василий Анохин обсудил с Григорием Нагинским, руководителем концерна «ТИТАН‑2», генеральным подрядчиком на весь комплекс работ по объектам СмолАЭС‑2. Мощный импульс «В этом году
По «золотому кольцу»
О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые
Накануне посевной
1500 тонн минеральных удобрений получат бесплатно смоленские аграрии от ПАО «Дорогобуж». Хорошей новостью с сельхозпроизводителями поделился губернатор Василий Анохин, который провёл в Москве рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов. Известно, что большую часть удобрений