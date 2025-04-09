Человек пострадал на пожаре в доме в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранним утром 9 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Селец на улице Луговая загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали два пожарных расчета. Они оперативно потушили огонь.

На происшествии пострадал человек. Причину возгорания установят эксперты.