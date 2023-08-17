Человек пострадал на пожаре в Дубровском районе

На пожаре в жилом доме в Дубровском районе пострадал человек Об этом сообщили в региональном МЧС.

16 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дубровском районе. В поселке Новый Свет на улице Березовая загорелся жилой дом. .На происшествие прибыли пять отделений на пожарных автоцистернах.

за час спасатели справились с возгоранием. В огне пострадал человек. Причину происшествия выясняют специалисты.