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Человек пострадал на пожаре в Дятьковском районе

2024, 06 августа 08:00 Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Дятьковском районе
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Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Латышовка на улице Садовая загорелся жилой дом. 

Больше часа огонь тушили спасатели на трёх автоцистернах. Жилище серьёзно повреждено. Также на пожаре пострадал человек. Причину пожара устанавливают эксперты.

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