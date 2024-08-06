Человек пострадал на пожаре в Дятьковском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Латышовка на улице Садовая загорелся жилой дом.

Больше часа огонь тушили спасатели на трёх автоцистернах. Жилище серьёзно повреждено. Также на пожаре пострадал человек. Причину пожара устанавливают эксперты.