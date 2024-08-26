Человек утонул в озере в Брянске в минувшую субботу. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о трагедии на водной объекте в Брянске. В озере Орлик-5 в областном центре утонул человек.

В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. Им предстоит установить причину гибели.