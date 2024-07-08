Человек утонул в озере в Дятьковском районе

Человек утонул в озере Белое в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о происшествии на водном объекте в Дятьковском районе. В озере Белое утонул человека. Спасатели занимались поиском тела.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причина гибели.