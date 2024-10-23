Человека спасли из горящей многоэтажки в Брянске

На вызов прибыли спасатели на двух автоцистернах и автолестнице. Из горящей квартиры пожарные вытащили человека. Огонь оперативно потушили.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска. На улице Фософоритная загорелась квартира в многоэтажке.

Человека вытащили спасатели из горящей многоэтажки в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Разрушений. Нет В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное

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В итоге – лидеры В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране

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