Празднованию Свенской иконы Божией Матери прошло в Брянской области

2026, 31 августа 12:42

Празднованию Свенской иконы Божией Матери прошло монастыре в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

30 августа в Свенском Успенском монастыре состоялись торжественные мероприятия. Они приурочены к празднованию Свенской иконы Божией Матери. В торжествах приняли участие епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир, врио губернатор Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот. Богослужение провёл Митрополит Брянский и Севский Александр.

«В этот день мы вспоминаем чудесное избавление города Брянска от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. В страхе от приближения французской армии благочестивые жители взяли чудотворный Свенский образ Богоматери и крестным ходом обошли вокруг города. Во время пути пришла спасительная весть — вражеские войска отступили», – уточнил Митрополит Брянский и Севский Александр.

После литургии верующие прошли крестным ходом вокруг монастыря с молитвенным пением.

«Признателен Владыке Александру, отмечающему 25 лет архиерейской хиротонии, и Владыке Владимиру, отмечающему 11 лет архиерейской хиротонии, за духовную поддержку, которую они оказывают всем жителям Брянщины, особенно тем, кто сейчас на фронте», – подчеркнул Егор Ковальчук.