Четверо брянцев потеряли деньги при попытке заняться инвестициями

Четверых брянцев обманули мошенники под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиция обратилась 64-летняя жительница Брянского района. женщина пообщалась якобы с представителем крупной организации, который рассказал ей о выгодном вложении денег. Пенсионерка решила заняться инвестиция и перевела 701 тысяч рублей на указанный неизвестным счета. После этого собеседник пропал.

В аналогичную ситуацию попали двое жителей Брянска и житель Суражского района. Они лишились 200 000, 155 000 и 475 000 рублей.