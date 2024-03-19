Четверо жителей Брянщины потеряли деньги при попытке быстро разбогатеть
Четверо жителей Брянщины потеряли более двух млн рублей при попытке быстро разбогатеть по совету мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. 1 500 000 рублей она перевела на указанные неизвестным счета. После этого злоумышленник пропал.
В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 603 тысяч рублей.
Читайте также
Новости регионов
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и