Четверо жителей Брянщины потеряли деньги при попытке быстро разбогатеть

Четверо жителей Брянщины потеряли более двух млн рублей при попытке быстро разбогатеть по совету мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. 1 500 000 рублей она перевела на указанные неизвестным счета. После этого злоумышленник пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 603 тысяч рублей.