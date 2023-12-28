Четверых курьеров дистанционных мошенников задержали брянские стражи порядка
Четверых курьеров дистанционных мошенников задержали брянские стражи порядка
Ещё четверых курьеров дистанционных мошенников, обманувших семь жителей региона, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В дежурную часть полиции обратилась 73-летняя жительницы Володарского района Брянска. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником силовой структуры и сказал, что её родственник совершил ДТП. Избежать ответственности он предложил за деньги. Пенсионерка передала курьеру 180 тысяч рублей.
В тот же день жертвой мошенников стала 93-летняя жительница Советского района Брянска. Она лишилась 190 тысяч рублей.
Стражи порядка установили машину, на которой ездил злоумышленник. Легковушку остановили сотрудники ДПС в Бежицком районе. Предполагаемого пособника мошенников правоохранители задержали. Потерпевшие опознали курьера в 37-летнем жителе Тулы. Злоумышленник успел перевести деньги работодателям. Возбуждены уголовные дела.
Также, брянские полицейские задержали ещё троих пособников дистанционных мошенников. 18-летний житель Тульской области, 19-летний уроженец Республики Бурятия и 37-летний житель Трубчевского района забрали почти 800 тысяч рублей у пяти обманутых пенсионерок.