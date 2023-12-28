Четверых курьеров дистанционных мошенников задержали брянские стражи порядка

Ещё четверых курьеров дистанционных мошенников, обманувших семь жителей региона, задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратилась 73-летняя жительницы Володарского района Брянска. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником силовой структуры и сказал, что её родственник совершил ДТП. Избежать ответственности он предложил за деньги. Пенсионерка передала курьеру 180 тысяч рублей.

В тот же день жертвой мошенников стала 93-летняя жительница Советского района Брянска. Она лишилась 190 тысяч рублей.

Стражи порядка установили машину, на которой ездил злоумышленник. Легковушку остановили сотрудники ДПС в Бежицком районе. Предполагаемого пособника мошенников правоохранители задержали. Потерпевшие опознали курьера в 37-летнем жителе Тулы. Злоумышленник успел перевести деньги работодателям. Возбуждены уголовные дела.

Также, брянские полицейские задержали ещё троих пособников дистанционных мошенников. 18-летний житель Тульской области, 19-летний уроженец Республики Бурятия и 37-летний житель Трубчевского района забрали почти 800 тысяч рублей у пяти обманутых пенсионерок.