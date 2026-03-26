Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Четверых нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ДПС

2026, 26 марта 16:33
Четверых нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ДПС
Источник фото

Четверых нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ДПС. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В Брянской области на пару дней сотрудники ГИБДД  отстранили от управления четверых водителей, которые повторно сели за руль пьяными. 

В Бежицком районе Брянска полицейские остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2115». У 39-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Ещё один автомобиль «ВАЗ» полицейские остановили в посёлке Клетня. 34-летний мужчина за рулём также оказался пьян. За руль в таком состоянии он сел не первый раз. 

На 213 км трассы Гомель-Брянск инспекторы ДПС остановили иномарку. 46-летний житель Злынковского района за рулём отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. За нетрезвое вождение он уже привлекался к ответственности. 

А в Погаре сотрудники ГАИ отстранили от управления мотоциклом 32-летнего мужчину.  Освидетельствования подтвердило, что байкер катался после употребления спиртного.  Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждены уголовные дела. Транспортные средства нарушителей отправили на штрафстоянку.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14622) брянск (6875) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2065) уголовное дело (2025) Александр Богомаз (1925) суд (1787) авария (1647) мчс (1510) коронавирус (1272) умвд (1052)