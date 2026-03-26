Четверых нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ДПС

2026, 26 марта 16:33

Четверых нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы ДПС. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области на пару дней сотрудники ГИБДД отстранили от управления четверых водителей, которые повторно сели за руль пьяными.

В Бежицком районе Брянска полицейские остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2115». У 39-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Ещё один автомобиль «ВАЗ» полицейские остановили в посёлке Клетня. 34-летний мужчина за рулём также оказался пьян. За руль в таком состоянии он сел не первый раз.

На 213 км трассы Гомель-Брянск инспекторы ДПС остановили иномарку. 46-летний житель Злынковского района за рулём отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. За нетрезвое вождение он уже привлекался к ответственности.

А в Погаре сотрудники ГАИ отстранили от управления мотоциклом 32-летнего мужчину. Освидетельствования подтвердило, что байкер катался после употребления спиртного. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждены уголовные дела. Транспортные средства нарушителей отправили на штрафстоянку.