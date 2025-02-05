Четверых подозреваемых в вымогательстве брянцев задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские полицейские при поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали четверых подозреваемых в вымогательствах. Правоохранители выяснили, что в преступление они вовлекли 13-летнюю девочку. По указанию взрослых она через интернет знакомилась с мужчинами, выдавала себя за совершеннолетнюю и приглашала их в арендованное жильё. Сообщниками заранее устанавливались скрытые камеры видеонаблюдения в помещении.

Граждане приезжали в квартиру и общались с подростком, а это время в квартиру врывались трое мужчин в форме правоохранительных органов. Под угрозой распространения компрометирующих сведений они требовали от своих жертв деньги. А сожительница одного из лжесиловиков записывала на видеокамеру противоправные действия.

Полицейские установили, что весной 2024 года подельники похитили у одного потерпевшего 300 тысяч рублей и вымогали ещё 290 тысяч рублей у другого. В квартирах подозреваемых в Брянске и Карачевском районе стражи порядка изъяли форменное обмундирование и маски, компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Следователи возбудили уголовное дело. Взрослые фигуранты заключены под стражу.