Четыре автоцистерны тушили лесопилку в Клетнянском районе

Четыре автоцистерны потушили деревообрабатывающее предприятие в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство в минувшие выходные поступила информация о пожаре в Клетнянском районе. В посёлке Мирный на улице. Кожановская загорелось помещение на деревообрабатывающем предприятии.

Тушили огонь спасатели на четырёх пожарных автоцистернах. Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара устанавливают эксперты.