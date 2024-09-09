Четыре автоцистерны тушили лесопилку в Клетнянском районе
Четыре автоцистерны потушили деревообрабатывающее предприятие в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство в минувшие выходные поступила информация о пожаре в Клетнянском районе. В посёлке Мирный на улице. Кожановская загорелось помещение на деревообрабатывающем предприятии.
Тушили огонь спасатели на четырёх пожарных автоцистернах. Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара устанавливают эксперты.
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