Четыре человека пострадали в аварии в брянском селе

Четыре человека пострадали в аварии с нетрезвым водителем в брянском селе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Карачевском районе в районе дома №63 по улице Магистральной в селе Бережок 14 июня произошла авария. 27-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21140». Машина съехал на обочину и перевернулась.

Водитель и 25-летний пассажир госпитализированы в медицинские учреждения с травмами. Ещё двоих пассажиров в возрасте 29 и 22 лет медики отпустили домой с назначением амбулаторного лечения.

Инспекторы составили административные материалы на водителя за вождение в нетрезвом состоянии и без прав. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортное происшествия.