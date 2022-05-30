Четыре человека пострадали в ДТП в Почепском районе

11-летняя пассажирка получила травму головы.

Авария произошла на 52 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе. 25-летний водитель автомобиля Renault LOGAN выехал на встречку и столкнулся с Nissan Micra.

25-летний водитель Renault LOGAN и его 19-летняя пассажирка получили травму головы. Госпитализация им не потребовалась. 43-летняя женщина-водитель Nissan Micra с переломом малоберцовой кости и ушибами отпустили с назначением лечения. 11-летняя пассажирка Nissan Micra получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.