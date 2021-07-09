Четыре человека ранены в ДТП с автобусом в Брянске

В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Четыре человека получили травмы в результате столкновения «ВАЗа» и автобуса № 9 в Бежицком районе Брянска. ДТП произошло 8 июля около 16.35 у дома № 2 по переулку Чехова в Радице-Крыловке.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28-летний водитель «ВАЗ-21093» выехал на встречную полосу и врезался в автобус «ЛиАЗ».

63-летняя и 30-летняя пассажирки автобуса получили ушиб мягких тканей головы.

У водителя «ВАЗа» ушибы обоих легких и правого бедра – от госпитализации он отказался. У 27-летнего пассажира «ВАЗа» ушиб пальца правой кисти, ушиб левой голени и ссадины лба.

По данным ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвыми.