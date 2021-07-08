Цыгане на «ВАЗе» влетели в автобус в Брянске

Авария произошла в Радице-Крыловке.

8 июля произошла авария с участием рейсового автобуса в Бежицком районе Брянска. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на переулке Горького в Радице-Крыловке столкнулись «ВАЗ-2109» и автобус № 9. По их словам, в «ВАЗе» находились несколько цыган. И легковушка, и автобус получили кузовные повреждения.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.