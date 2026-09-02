Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка

2026, 02 сентября 12:40

Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по факту травмирования ребёнка в батутном экстрим-парке «Атмосфера». Он расположен в ТРЦ «Аэропарк» Советского района города Брянска.

Работники прокуратуры выявили нарушения национальных стандартов РФ, технического регламента ЕАЭС и правил регистрации аттракционов. По требованию ведомства суд приостановил деятельность экстрим-парка до устранения нарушений.