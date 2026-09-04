Иномарка сбила подростка на велосипеде в Стародубе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ранним утром 3 сентября в городе Стародубе произошло ДТП. 52-летняя женщина за рулём автомобиля Audi 80 выезжая с прилегающей территории от дома на улице Коваленко не убедилась в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с электровелосипедом MAIKAOLIN. 13-летний байкер ехал по правому краю проезжей части.
Подросток получил травмы. Мальчика доставили в больницу.
Полицейские разбираются в обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.