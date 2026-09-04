Иномарка сбила подростка на велосипеде в Стародубе накануне

2026, 04 сентября 10:34

Иномарка сбила подростка на велосипеде в Стародубе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром 3 сентября в городе Стародубе произошло ДТП. 52-летняя женщина за рулём автомобиля Audi 80 выезжая с прилегающей территории от дома на улице Коваленко не убедилась в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с электровелосипедом MAIKAOLIN. 13-летний байкер ехал по правому краю проезжей части.

Подросток получил травмы. Мальчика доставили в больницу.

Полицейские разбираются в обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.