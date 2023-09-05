Четыре человека утонули за лето в Брянске

Четыре человека утонули при купании в неположенных местах этим летом в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации подвели итоги купального сезона.

«За прошедшее лето на городских водных объектах погибло четыре человека. Люди тонули в местах, необорудованных для купания. На официальных же пляжах матросы-спасатели оказали помощь 18 утопающим. Никто не погиб», — уточнил начальник Управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.

На семи разрешенных местах отдыха все лето работали спасательные посты. Матросы на 37 гребных и трех моторных лодках патрулировали реки и озера Брянска. Особое внимание уделялось несанкционированным пляжам.

«За последние десять лет в Брянске в этом году наименьшие показатели летней смертности на воде. Ни один ребенок не утонул. Купальный сезон завершен, но это не значит, что нет желающих плавать. Контроль спасателям за ситуацией на реках и озерах не должен ослабевать», — сказал глава городской администрации Александр Макаров.