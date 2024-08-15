Четыре единицы оружия и 156 патронов изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За дня сотрудники полиции проводили в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Правоохранители выявили 14 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По четырем из них полицейские возбудили уголовные дела, а по семи – назначили проведение исследований. Три человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли четыре единицы гладкоствольного оружия и 156 боеприпасов различного калибра.