Шесть уголовных дел о незаконном обороте оружия возбудили брянские полицейские

За два дня сотрудники брянской полиции возбудили шесть уголовных дел о незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня правоохранители Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это период стражи порядка выявили 13 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По шести из них следователи возбудили уголовные дела, ещё по одному – назначено исследование. Шесть человек сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли три единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы различного калибра.