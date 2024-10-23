Четыре единицы оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Четыре единицы оружия и 12 боеприпасов изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Дня дня сотрудники полиции Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это период правоохранители выявили 10 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. По четырем из них проводятся исследования. А шесть человек сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли четыре единицы нарезного и гладкоствольного оружия, а также 12 патронов различного калибра.