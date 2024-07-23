Шесть единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Шесть единиц оружия и 126 патронов изъяли брянские полицейские за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники брянской полиции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время стражи порядка выявлено 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. По двум фактам следователи возбудили уголовные дела, а по пяти – назначили проведение соответствующих исследований. Четыре человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли шесть единиц гладкоствольного и холодного оружия, а также 126 патронов различного калибра.

Фото пресс-службы УМВД по Брянской области