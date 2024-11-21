Четыре кражи с утерянных банковских карт раскрыли брянские полицейские

Подозреваемых в четырёх кражах с утерянных банковских карт задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Клинцовского района. Девушка потеряла свою банковскую карту. Пропажу она обнаружила только после того, как на телефон стали приходить уведомления о списании денег при покупках в магазинах. Неизвестный злоумышленник успел потратить 13 тысяч рублей, пока девушка не заблокировала карту.

В аналогичную ситуацию попали жительница Брянска, мужчина из Новозыбковского района и девушка из Клинцов. Они лишились свыше 14 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили адреса торговых точек, где проходила оплата покупок с карт заявителей. Полицейские задержали подозреваемых: 49-летнего жителя Клинцовского района, 36-летняя девушка из Клинцов, 56-летний житель Бежицкого района Брянска и 50-летний мужчина из Новозыбкова.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Кража».