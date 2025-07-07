Четыре легковушки и автоцистерна столкнулись в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС,

Утром 7 июля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На пересечении улиц Литейная и 50-й Армии столкнулись четыре легковых автомобилей и грузовик с цистерной. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения отключали аккумуляторные батареи у повреждённых машин и смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы. О пострадавших в ведомстве не сообщили.