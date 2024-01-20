Четыре машины столкнулись в центре Брянска

Легковушка, «КаМАЗ», автобус и маршрутка столкнулись на на проспекте Ленина в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Ленина в Брянске. 35-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Volkswagen Polo. Иномарка врезалась в двигавшийся в попутном направлении «КаМАЗ». Сзади ехал пассажирский автобус «ЛИАЗ». 54-летний водитель применил экстренное торможение. В результате в автобус сзади врезалась «Газель». Травмы получили 53-летняя и 55-летняя пассажирки маршрутного автобуса. После осмотра их отпустили домой с назначением лечения.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.