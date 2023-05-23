Четыре жителя Брянщины стали жертвами «экспертов по инвестициям»
Четыре жителя Брянщины стали жертвами «экспертов по инвестициям» и потеряли более двух с половиной миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
50-летняя жительница Новозыбковского района обратилась в полицию в заявлением р мошенничестве. Пообщавшись якобы с сотрудником брокерской организации, женщина решила заработать на инвестициях. 1 500 000 рублей она перевела на указанные мнимым экспертом счета. Собеседник исчез после получения денег.
В аналогичную ситуацию попали жительницы Трубчевского и Клинцовского районов, а также житель Брянска. Они лишились 407 000, 400 000 и 209 000 рублей.
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