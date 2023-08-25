Четырехмесячная пассажирка ушибла голову в ДТП в Почепском районе
Четырехмесячная пассажирка ушибла голову в ДТП в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД,
На 93 км автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 47-летний водитель на Honda CR-V при обгоне не убедился в безопасности и выехал на полосу встречного движения. В это момент там уже находится Mercedes-Benz AMG C-43. Чтобы избежать столкновения 29-летний водитель Mercedes съехал на левую обочину. Но иномарка оказалась в кювете и перевернулась.
Четырехмесячная пассажирка Mercedes ушибла голову. Госпитализация ребенку не потребовалась. Пострадавшая девочка, а также трехлетний мальчик из иномарки сидели в детских креслах.
Полиция проводит проверку.
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