Четырёх жителей Брянска обвиняют в торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. В преступлении обвинили четырех жителей областного центра.

По версии следствия, с января по июнь 2023 года фигуранты незаконно купили немаркированные табачные изделия. Сигареты они перевезли их в Брянск продавали в магазине в Фокинском районе, принадлежащем одной из обвиняемых.

Сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли свыше 33 тысяч пачек сигарет на более чем 4,8 млн рублей.