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Четырёх жителей Брянска обвиняют в торговле контрафактными сигаретами

2025, 24 марта 10:10 Происшествия
Четырёх жителей Брянска обвиняют в торговле контрафактными сигаретами
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Четырёх жителей Брянска обвиняют в торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактными сигаретами. В преступлении обвинили четырех жителей областного центра. 

По версии следствия, с января по июнь 2023 года фигуранты незаконно купили немаркированные табачные изделия. Сигареты они перевезли их в Брянск продавали в магазине в Фокинском районе, принадлежащем одной из обвиняемых.

Сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли свыше 33 тысяч пачек сигарет на более чем 4,8 млн рублей.

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