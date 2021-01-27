Чиновника из Навлинского района задержали за мошенничество с жильем

Руководитель одного из муниципальных образований Навлинского района при помощи фиктивного документа помог знакомому получить права собственности на жилье, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В 2015 году чиновник, используя служебное положение, сделал поддельный документ для своего знакомого. При помощи этого документа злоумышленник получил право на часть жилого дома, принадлежащего местной жительнице.

Возбуждены уголовные дела по статьям за «Превышение должностных полномочий» и «Пособничество в мошенничестве». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Он задержан.