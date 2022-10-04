Чиновника в Клинцах оштрафовали за игнорирование обращения

Замглавы администрации в Клинцах получил штраф за игнорирование обращение женщины.

В прокуратуру пожаловалась жительница села Ардонь. Мать заявительницы письменно обращалась в Клинцовскую городскую администрацию. Она просила исправить ошибку в постановлении об утверждении нового адреса её частного дома.

Обращение зарегистрировали, но в 30-дневный срок его чиновники не рассмотрели. Спустя два месяца женщина так и не получила ответ.

Суд привлек заместителя главы администрации к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Чиновник оштрафован на шесть тыс рублей.