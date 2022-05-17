Чёрного копателя брянский суд приговорил к шести годам колонии

Мужчина пытался продать пистолет-пулемёт образца 1943 года.

Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Брянска в отношении 47-летнего жителя Брянска.

Мужчина в лесу в Володарском районе во время раскопок нашёл три пистолета калибра 9-мм, пистолет-пулемёт калибра 7,62-мм образца 1943 года, а также свыше 130 патронов.

Найденное оружие он спрятал во дворе дома, а потом попытался его продать за 500 тысяч рублей. Но его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии и 100 тысяч рублей штрафа. Осуждённый и его адвокат, подали апелляцию. Но Брянский областной суд оставил приговор без изменений.