«Чёрного копателя» задержали правоохранители в Брянском районе

Арсенал оружия и боеприпасов времён войны изъяли у «чёрного копателя» правоохранители в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции и УФСБ России по Брянской области задержали 43-летнего жителя Брянского района. Мужчину подозревают в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Правоохранители в доме фигуранта и его родственницы обнаружили два автомата, три ружья, револьвер, три пистолета, многочисленные части от различного огнестрельного оружия, два штык-ножа, кастет, более 600 патронов различного калибра, 10 корпусов от гранат, 19 кг взрывчатых веществ, а также оборудование для изготовления боеприпасов и химические реагенты.

Мужчина пояснил, что нашёл всё это при помощи металлоискателя в местах боев времен Великой Отечественной войны. А дома он занимался реставрацией оружия.

Назначено проведение соответствующих экспертиз. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел.