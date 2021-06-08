Дело брянского «табачного» контрабандиста рассмотрит суд

Брянец потратил на поддельные сигареты 36 миллионов рублей.

Жителю Брянска грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Мужчину обвиняют в незаконном обороте табачных изделий без маркировки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, он занимался контрабандой.

По версии следствия, в октябре-ноябре прошлого года в Мытищах Московской области брянец приобрел поддельные сигареты на 36 миллионов рублей. Контрафакт хранил в гараже, который находится в Советском районе. Однако товар не лежал мертвым грузом, брянец постепенно его продавал и получал прибыль.

Полицейские изъяли немаркированную табачную продукцию. Возбуждено уголовное дело. Помимо лишения свободы на срок до шести лет, брянцу грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.