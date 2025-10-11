Дело о даче взятки и поддельном водительском удостоверении рассмотрел суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцовского района вынес приговор по уголовному делу о даче взятки и использовании поддельного документа. На скамье подсудимых оказался гражданин ближнего зарубежья.

В марте прошлого года фигуранта за рулём автомобиля задержали инспекторы ДПС на дороге в Клинцовском районе. Мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение. Чтобы избежать наказания за нарушение закона иностранец передал инспектору 900 долларов США.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.